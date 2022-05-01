21 bin 171 polis görev yapıyor...

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde olası provokasyonları ve olumsuz olayları önlemek için önlemleri sıkı tuttu. İstanbul genelinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İzinsiz olarak Taksim'e çıkmak ve izinsiz gösteri yapmak isteyen kişilere göz açtırılmadı. İstanbul Emniyeti; bugün 21 bin 171 polisin görevli olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada "Güvenlik tedbirleri kapsamında; etkinliklerin güvenli ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Beyoğlu, Taksim ve Şişli'de alınan tedbirler kapsamında ve Maltepe Miting Alanı'nda toplam 10 bin 196, ilimiz genelinde alınan tedbirler kapsamında ise toplamda 22 bin 171 polis görevlendirilmiştir" denildi.