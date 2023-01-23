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Giriş Tarihi: 23.1.2023 11:18 Son Güncelleme: 23.1.2023 12:25

21 günde 613 kilo uyuşturucu buldular

2023 yılının ilk 21 gününde düzenlenen operasyonlarda 613 kilo 250 gram uyuşturucu madde, 137 bin 580 uyuşturucu hap ele geçirildi. 315 uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
21 günde 613 kilo uyuşturucu buldular

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 2023 yılının ilk 21 gününde Fatih, Büyükçekmece, Esenyurt, Ümraniye, Bağcılar, Beşiktaş, Başakşehir, Silivri, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Avcılar İlçeleri'nde seri uyuşturucu operasyonları düzenledi. Üç bin 916 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis kameralarına yansıyan operasyonların toplamında sekiz farklı türde toplam 613 kilo 250 gram uyuşturucu madde, 137 bin 580 uyuşturucu hap, yedi otomatik tabanca, dört ruhsatsız silah, 68 mermi, bir tüfek ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan yedi hassas terazi ele geçirildi. 315 uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


21 günde 613 kilo uyuşturucu buldular | Video

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21 günde 613 kilo uyuşturucu buldular
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