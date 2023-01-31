21 kişinin öldüğü feci kazasının ilk duruşması yapıldı

20 Ağustos'ta Bahçelievler Mahallesi'nde akaryakıt istasyonunun yakınında meydana gelen kazada Yusuf Şataflı yönetimindeki, gübre taşıyan TIR, 2 araca ve yayalara çarpıp devrildi. Kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk (35) öldü. İhbarla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler de bölgede toplanıp, ekiplerin çalışmasını takibe başladı. Bu kazadan 33 dakika sonra yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki TIR, olay yerindeki kalabalığın arasına daldı. Kalabalıktakiler sağa sola kaçışırken, TIR, önce çok sayıda kişiye, ardından da apartmana çarparak durdu.

POLİS MEMURU ŞEHİT OLMUŞTU

Bu kazada da olaya müdahale edenler arasındaki polis memuru Yahya Ergin (33) şehit oldu. Vatandaşlar Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42), Baver Babur (17), Nofa Çelik (84) yaşamlarını yitirdi. Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar meydana geldi. Kazada 47 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförleri Umut Gündüz ile Yunus Şataflı tutuklandı.

İLK DURUŞMA YAPILDI

Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar TIR şoförleri Umut Gündüz ile Yunus Şataflı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Tutuksuz yargılanan şirket yetkilisi K.G, M.A. ve K.M.G duruşmaya katılmadı.

ÇOK ÜZGÜNÜM, KEŞKE BÖYLE OLAY YAŞANMASIYDI

Sanık Yunus Şataflı, savunmasında, çok özgün olduğunu dile getirdi. Şataflı, "Çok üzgünüm, keşke böyle olay yaşanmasıydı. Ben yokuş başında aracı durdurmuştum, biraz bekledim, daha sonra yavaş yavaş aracı indirmek istedim. Yolda 1. vitesten 4. vitese kadar çıkmıştım, daha sonra frene basa basa vitesi düşürmeye çalıştım, ancak fren tutmadı. Yola çıktığımda ilk kazadan haberim olmamıştı. Ben her ne kadar savcılıktaki ifademde 5'te olan vitesi düşürmeye çalıştığımı söylemiş isem de o zaman hastaneden yeni çıkmıştım olayın şokundaydım. Tam da hatırlamadığım için o şekilde söylemiştim. Ben de o yolu ilk kez kullanmıştım. Normalde Kızıltepe-Silopi yolunu kullanıyordum. Ben aşağı inmeden zaten aracı durdurmuştum, sonradan inmeye karar verdim. Bu şekilde vitesi yükseltmiştim, ancak düşürmeye çalıştığım zaman düşmeyince mecburen frene bas çek yaptım yolda birkaç yere çarptım lastik de patlamıştı. Amacım da ses olsun herkes görsün diye idi. Daha sonra önüme beyaz bir araç çıktı, araca çarpmamaya çalıştım. Yol kapalıydı, önüme çıkan araca çarpmamak ve kalabalığa çarpmamak için sağa sola kırdım. Gerisini hatırlamıyorum." dedi.

OLAY BİR KAZADIR, KİMSENİN ÖLMESİNİ İSTEMEZDİM

Sanık Umut Gündüz de savunmasına başlamadan önce kazada hayatların kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diledi. Sanık Gündüz, "Olay bir kazadır, kimsenin ölmesini istemezdim. Ben gayet normal yavaş gidiyordum. O anda frenlerin tutmadığını fark ettim. Ben 3'üncü viteste gidiyordum, frene birkaç kez bastım, ancak tutmadığını fark ettim. Hemen kornaya basarak dörtlü sinyallerimi yaktım. Zaten yol aşağı doğru iniyordum Derik ilçesinde yaklaştığımda da dubalara vura vura ilerliyordum. Bir süre sonra korna da çalışmamaya başladı. Polis aracı yolda duruyordu. Ben ona selektör yaptım, beni görüp görmediğini bilmiyorum. Bir tane beyaz araç arkamdan çıktı. Ona vurmamak için direksiyonu kırdım, sonra kullandığım araç bir anda devrildi. Savcılıkta verdiğim ifadende her ne kadar 7'de olan vitesi 6'ya çektiğimi söylesem de kafam yerinde değildi, ne söylediğimi bilmiyordum. 3 yıldır tır şoförlüğü yapmaktayım, kendi adıma çalışıyorum, önceden çiftçilik yapıyordum. Ben o yolu ilk kez kullanıyordum, yolun da acemisiydim. Yükü Irak Zaho kendine götürüyordum, araçta 27 ton gübre vardı. Virajda yokuş aşağı inerken fren tutmamaya başladı. Benim diyeceklerim bu kadardır." diye konuştu.

Mahkeme, müştekilerin davaya müdahil olma talebinin kabulüne, 10 Mart'ta kazanın meydana geldiği yerde keşif yapılmasına ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.

İSTENİLEN CEZA

İddianamede, tutuklu tır şoförleri Umut Gündüz Yunus Şataflı ile tutuksuz şirket yetkilisi sanıklar K.G, M.A. ve K.M.G. hakkında "bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.