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Giriş Tarihi: 14.8.2024 12:35 Son Güncelleme: 14.8.2024 12:37

21 yaşındaki Çağrı'dan acı haber!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ikamet eden 21 yaşındaki Çağrı Melih Gökçe, geçtiğimiz gün beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Kaldırıldığı hastanede tedavi gören Gökçe,  yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
21 yaşındaki Çağrı’dan acı haber!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ikamet eden Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden 21 yaşındaki Çağrı Melih Gökçe, geçtiğimiz gün yolda yürüdüğü esnada bir anda yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafındanç hastaneye kaldırılan gencin beyin kanaması geçirdiği belirlendi ve yoğun bakım bölümünde tedavi altına alındı.

ÇAĞRI'DAN ACI HABER

Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan 21 yaşındaki genç, doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Çağrı Melih Gökçe'nin vefatı yakın dost ve akrabalarını yasa boğarken, cenazesi Gebze Huzurkent Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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21 yaşındaki Çağrı'dan acı haber!
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