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Giriş Tarihi: 13.8.2024 11:39

21 yaşındaki Ebubekir Kesen'in esrarengiz ölümü: Yakınları haber alamıyordu...

Konya'da bir süredir kendisinden haber alınamayan Ebubekir Kesen'in yakınları durumu polis ekiplerini aradı. Belirtilen adrese giden ekipler, talihsiz gencin cansız bedeniyle karşılaştı.

İHA
21 yaşındaki Ebubekir Kesen’in esrarengiz ölümü: Yakınları haber alamıyordu...

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Bulgur İmam Caddesi'nde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede yaşayan 21 yaşındaki Ebubekir Kesen'den bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından 21 yaşındaki Ebubekir Kesen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesine morguna kaldırıldı. Kesen'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacağı öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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21 yaşındaki Ebubekir Kesen'in esrarengiz ölümü: Yakınları haber alamıyordu...
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