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Giriş Tarihi: 12.4.2022 16:22 Son Güncelleme: 12.4.2022 16:33

21 yaşındaki genç kız ağaca asılı bulundu

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
21 yaşındaki genç kız ağaca asılı bulundu

Zonguldak’ta 21 yaşındaki üniversitesi öğrencisi genç kız ormanlık alanda ölü olarak bulunurken, ağaca asılı halde bulunan cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zonguldak'ta Fener semtindeki bir ormanlık alanda gece saatlerinde meydana gelen intihar olayında Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Buse Y'nin (21) ağaca asılı halde cansız bedenini görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından genç kızın hayatını kaybettiği belirlenirken, intihar eden kızın erkek arkadaşından ayrılması sebebiyle not bıraktığı iddia edildi.

Cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan genç kızın otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesi tarafından alınarak İzmir'e götürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan bıraktığı notta erkek arkadaşından ayrılmasını kaldıramadığını yazdığı iddia edilen genç kızın erkek arkadaşı da emniyete çağrılarak ifadesine başvurulduğu belirtildi.

Olay ile ilgili soruşturmanın geniş çaplı sürdüğü bildirildi.

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21 yaşındaki genç kız ağaca asılı bulundu
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