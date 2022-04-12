21 yaşındaki genç kız ağaca asılı bulundu

Zonguldak'ta Fener semtindeki bir ormanlık alanda gece saatlerinde meydana gelen intihar olayında Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Buse Y'nin (21) ağaca asılı halde cansız bedenini görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından genç kızın hayatını kaybettiği belirlenirken, intihar eden kızın erkek arkadaşından ayrılması sebebiyle not bıraktığı iddia edildi.
Cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan genç kızın otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesi tarafından alınarak İzmir'e götürüldüğü öğrenildi.
Öte yandan bıraktığı notta erkek arkadaşından ayrılmasını kaldıramadığını yazdığı iddia edilen genç kızın erkek arkadaşı da emniyete çağrılarak ifadesine başvurulduğu belirtildi.
Olay ile ilgili soruşturmanın geniş çaplı sürdüğü bildirildi.