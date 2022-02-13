21 yaşındaki gencin ölümünden sorumlu sanıklara ikişer kez müebbet

Kan donduran olay geçtiğimiz Haziran ayında Zeytinburnu'nda meydana geldi. Henüz 21 yaşındaki Sinan Karadeniz, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay tarihinden iki gün önce sanık Mehmet C.Ç., maktul Sinan Karadeniz'in bir arkadaşına hakaret etti. Olay günü Sinan Karadeniz yanında iki arkadaşı ile birlikte sanık Mehmet C.Ç'nin işyerine gitti, fakat onu bulamadı. Daha sonrasında taraflar konuşmak için olay yerinde buluştu. Tarafların arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve iddiaya göre kavga sırasında sanık Mehmet C.Ç. üzerindeki ruhsatsız silahı Sinan Karadeniz ile müştekiler Abdulkadir Ural ve Zülfikar Ünlüel'e doğrultarak ateş etti. Olayda iki müşteki yara almazken, Sinan Karadeniz başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Karadeniz vefat etti.

OLAYDAN 18 GÜN SONRA YAKALANDILAR

Hazırlanan iddianamede sanık Mehmet C.Ç.'nin, sanık Tayfun İ. ile fikir ve eylem birliği içerisinde olduğu kaydedildi. Daha sonra kaçarak Barış A. evinde saklanan iki sanık olaydan 18 gün sonra polis tarafından yakalandı.

İKİŞER KEZ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede Mehmet C.Ç. ve Tayfun İ. hakkında "Kasten öldürme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ikişer kez müebbet hapis cezası talep edildi. Sanık Barış A.'ın ise "Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan cezalandırılması talep edildi. Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.