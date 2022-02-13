Haberler Yaşam Haberleri 21 yaşındaki gencin ölümünden sorumlu sanıklara ikişer kez müebbet
Giriş Tarihi: 13.2.2022 13:47 Son Güncelleme: 13.2.2022 13:48

21 yaşındaki gencin ölümünden sorumlu sanıklara ikişer kez müebbet

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
21 yaşındaki gencin ölümünden sorumlu sanıklara ikişer kez müebbet

İstanbul Zeytinburnu'nda geçtiğimiz yıl Haziran ayında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 21 yaşındaki Sinan Karadeniz'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Olayın ardından kaçan ve 18 gün sonra yakalanan sanıklar hakkında istenilen ceza belli oldu.

Kan donduran olay geçtiğimiz Haziran ayında Zeytinburnu'nda meydana geldi. Henüz 21 yaşındaki Sinan Karadeniz, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay tarihinden iki gün önce sanık Mehmet C.Ç., maktul Sinan Karadeniz'in bir arkadaşına hakaret etti. Olay günü Sinan Karadeniz yanında iki arkadaşı ile birlikte sanık Mehmet C.Ç'nin işyerine gitti, fakat onu bulamadı. Daha sonrasında taraflar konuşmak için olay yerinde buluştu. Tarafların arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve iddiaya göre kavga sırasında sanık Mehmet C.Ç. üzerindeki ruhsatsız silahı Sinan Karadeniz ile müştekiler Abdulkadir Ural ve Zülfikar Ünlüel'e doğrultarak ateş etti. Olayda iki müşteki yara almazken, Sinan Karadeniz başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Karadeniz vefat etti.

OLAYDAN 18 GÜN SONRA YAKALANDILAR

Hazırlanan iddianamede sanık Mehmet C.Ç.'nin, sanık Tayfun İ. ile fikir ve eylem birliği içerisinde olduğu kaydedildi. Daha sonra kaçarak Barış A. evinde saklanan iki sanık olaydan 18 gün sonra polis tarafından yakalandı.

İKİŞER KEZ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede Mehmet C.Ç. ve Tayfun İ. hakkında "Kasten öldürme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ikişer kez müebbet hapis cezası talep edildi. Sanık Barış A.'ın ise "Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan cezalandırılması talep edildi. Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

KDV’nin yüzde 1'e inmesi rafa ne kadar yansıyacak? İşte yeni fiyatlar...
Kim Milyoner Olmak İster Şanlıurfalı Hikmet'in hayatını değiştirdi! Kazandığı parayla bakın ne yaptı
İşte CHP'li başkanın yaptığı milyonluk rantın detayları! Köylüden dönümünü 35 bin liraya aldılar...
Bakırköy'de silahlı çatışma
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar barajsız YKS'nin detaylarını SABAH'a anlattı! İşte 10 soruda yeni dönem
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Yeni Ekonomi Paketi'ni açıkladı:
Biden ile Putin arasındaki kritik Ukrayna görüşmesi sona erdi! Beyaz Saray ve Kremlin'den peş peşe açıklamalar
Erkan Mumcu ile sürpriz görüşme
Yayınıma çıktı diye partiden adam kovmak yakışıyor mu Muharrem Bey?
ARKADAŞINA GÖNDER
21 yaşındaki gencin ölümünden sorumlu sanıklara ikişer kez müebbet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA