21 yıl sonra duygulandıran kavuşma

ATV'ninen çok izlenen programlarından Esra Erol'da programı güzel bir kavuşmaya sahne oldu. Esra Erol'da programına katılan 24 yaşındaki Fatma Çay, 2003 yılında kız kardeşi Aleyna Yılmazer'in henüz 2 yaşındayken annesi tarafından Düzce Koçyazı köyünde bir evin bahçesine bırakıldığını söyleyerek yardım istedi. Esra Erol'da programıgenç kızı ailesiyle kavuşturdu. Selin Yıldırım adını taşıyan genç kız, hem babasına hem kardeşine kavuştu. Esra Erol, "Konuların çözümlenmiş olması beni çok mutlu ediyor. Seyircilerim sayesinde. İyi ki varsınız." diyerek izleyicilerine teşekkür etti.