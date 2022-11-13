Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (13 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 21. yüzyılda doğmuş en yaşlı insanın doğum tarihi nedir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.
ATV ile 13 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;
SORU: 21. yüzyılda doğmuş en yaşlı insanın doğum tarihi nedir?
A- 1 Ocak 2000
B- 31 Aralık 2000
C- 1 Ocak 2001 (CEVAP)
D- 31 Aralık 2001