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Giriş Tarihi: 13.11.2022 22:28 Son Güncelleme: 13.11.2022 22:28

21. yüzyılda doğmuş en yaşlı insanın doğum tarihi nedir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 13 Kasım 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan 21. yüzyılda doğmuş en yaşlı insanın doğum tarihi nedir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek 21. yüzyılda doğmuş en yaşlı insanın doğum tarihi nedir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

21. yüzyılda doğmuş en yaşlı insanın doğum tarihi nedir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (13 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 21. yüzyılda doğmuş en yaşlı insanın doğum tarihi nedir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (13 KASIM 2022)

ATV ile 13 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: 21. yüzyılda doğmuş en yaşlı insanın doğum tarihi nedir?

A- 1 Ocak 2000
B- 31 Aralık 2000
C- 1 Ocak 2001 (CEVAP)
D- 31 Aralık 2001


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21. yüzyılda doğmuş en yaşlı insanın doğum tarihi nedir?
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