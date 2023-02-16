216 bin 347 afetzede başka illere tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) deprem bölgesine ilişkin son verileri açıkladı. Asrın felaketinin yol açtığı depremde can kaybı 38 bin 44'e, yaralı sayısı 108 bin 68'e çıktı. 216 bin 347 afetzede diğer illere tahliye edildi.Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 121 helikopter ve 75 uçak ile bugüne kadar 6 bin 490 sorti yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 26 gemi görevlendirdi.Ulusal ve uluslararası kuruluşların sevk ettiği 283 bin 410 çadırdan 172 bin 225'i kuruldu. 54 bin 297 konteyner sevk edildi.Kızılay, AFAD, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma ve STK'lardan toplam 352 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 38 mobil fırın ve 330 hizmet aracı bölgede. 31 milyon 256 bin 211 sıcak yemek, 7 milyon 499 bin 136 çorba, 19 milyon 286 bin 999 su, 36 milyon 92 bin 267 ekmek, 14 milyon 477 bin 997 ikramlık malzeme, 2 milyon 283 bin 132 içecek dağıtımı yapıldı.Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 78 bin 500 kişiye geçici barınma hizmeti, 79 bin 720 barınma malzemesi, 1 milyon 859 bin 530 beslenme hizmeti verildi.Deprem bölgesinde 332 bin 49, deprem bölgesi dışında 90 bin 795 olmak üzere toplam 422 bin 844 kişiye psikososyal destek verildi.