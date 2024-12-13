219 milyon liralık kripto vurgununda 6 şüpheli tutuklandı

Ankara'da B.A., A.D., M.S., N.S.,İ.S. ve E.O.'nun yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ihbarı üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

219 MİLYONLUK HAKSIZ KAZANÇ

Şüphelilerin yüksek kazanç sağlamak vaadiyle kripto para sistemi içerisinde elde ettikleri paraları hileli faaliyetlerle mağdurları yanıltarak kendi oluşturdukları soğuk cüzdan kripto hesabına aktardıkları, bu şekilde şüphelilerin ilk belirlemelere göre 219 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.