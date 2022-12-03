22 adrese kaçak göçmen baskını

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, evlerini veya işyerlerini düzensiz kaçak göçmenlere kiralayan kişilere yönelik peş peşe seri operasyonlar düzenledi. Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt ve Sultangazi'de göçmenlerin barındığı 22 farklı adrese düzenlenen baskınlarda 196 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Bu adreslerin fazla kişiyi barındırması için bölmelere ayrılarak koğuş şeklinde ranza sistemi kurulduğu belirlendi. Geri Gönderme Merkezleri'ne teslim edilen kaçak göçmenlerin, adres sahiplerine kişi başı ortalama 60 ile 80 euro kiralar ödedikleri, ev sahiplerinin tek adresten ortalama 25 bin lira kira geliri elde ettiği bilgisine ulaşıldı. 11 ev sahibi ve Suriye uyruklu bir aracıya adli işlem yapıldı. 11 ev sahibine, göçmen başına 2 bin 574 lira olmak üzere toplamda 504 bin 504 lira idari para cezası kesildi.