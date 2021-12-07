22 bin 687 yeni vaka, 198 vefat

Türkiye'de dün test yapılan 355 bin 317 kişiden 22 bin 687'sine Kovid-19 tanısı konulurken, 198 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 24 bin 366 oldu. Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 160 bin 790 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'nin her yerinde yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin" dedi.