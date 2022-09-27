22 koca yürek, şehitlerin adını yaşatmak için mücadele ediyor!

Ahmet Selim Pozan, 6 yıl önce 2 arkadaşı ile birlikte 'Kütüphanesiz okul kalmasın' anlayışıyla yola çıkıp 'Şehit Kütüphanesi' projesini başlattı. Bu grup zaman içerisinde büyüdü ve aralarında çeşitli meslek gurupları ve yurtdışındaki vatandaşlarında olduğu 22 koca yüreğe dönüştü. Grup, gönüllülerinde desteği ile son şehit kütüphanesini Van Özalp Yukarı Dönerdere Anadolu Lisesi'ne yaptı. Kütüphaneye 2010'da Hatay'ın İskenderun ilçesinde teröristlerin roketli saldırısında şehit düşen ilk denizci asker İzmir Göztepeli Deniz Er Kerem Oğuz Erbay'ın adı verildi. Kütüphanenin oluşmasında Göztepe Spor Kulübü, Göztepe Motosiklet Kulübü ,Göztepeli Kadınlar Derneği ile Göztepe'nin taraftar dernekleri de destek verdi.

'YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

SABAH'a konuşan Ahmet Selim Pozan, şehitlerinin adını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi. Pozan, "29. kütüphanemizi Van'da açtık. Bundan sonraki projelerimiz arasında Trabzon ve İzmir var. Biz bu ölümsüz kahramanların isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Yorulacağız, uğraşacağız ama yaşatacağız. Gönüllere kazınan isimlerini okullarımızın kütüphanelerine vermeye devam edeceğiz. Ülkemizin Doğusu da, Batısı da, Kuzeyi de, Güneyi de bizim. Nerede ihtiyaç varsa oraya kütüphanemizi yapacağız. Ölümsüz kahramanlarımızın ruhu şad olsun. Ailelerinin de yüzünde bir tebessüm oluşturabilirsek ne mutlu bize. Genç kardeşlerimizde şehitlerimizin gölgesinde derslerini çalışacak, kitaplarını okuyacak. Bizim için bundan daha güzel bir şey olamaz" dedi.