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Giriş Tarihi: 7.6.2023 16:15 Son Güncelleme: 7.6.2023 16:18

22 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kocaeli İzmit İlçesi Akpınar Mahallesinde geçirdiği motosiklet kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaklaşık 4 gündür tedavi gördüğü öğrenilen Gürkan Öter (23), hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
22 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit Kuruçeşme Akpınar Mahallesinde ikamet eden emekli esnaf Hasan Öter ve Fatma Öter çiftinin 3 evladının en küçüğü olan Gürkan Öter (23) geçtiğimiz Pazar akşamı Akpınar Mahallesi yolunda geçirdiği motosiklet kazasında yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Gürkan, yaklaşık 4 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Gürkan'ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Yalova Altınova tersanesinde çalışan Gürkan'ın cenazesi Akpınar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Akpınar Mezarlığında toprağa verilecek.

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22 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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