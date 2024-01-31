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Giriş Tarihi: 31.1.2024 00:58

22 yaşındaki genç, otel odasında ölü bulundu

Çankırı’da 22 yaşındaki bir gencin cansız bedeni, konakladığı otelde görevli bir temizlik personeli tarafından odasında bulundu

İHA
22 yaşındaki genç, otel odasında ölü bulundu

Olay, il merkezinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde görevli bir temizlik personeli, temizlik için girdiği odada Berat K.'nin (22) cansız bedeni ile karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Berat K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından 22 yaşındaki gencin cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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22 yaşındaki genç, otel odasında ölü bulundu
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