22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü: Kocaeli’nde acı olay

Edinilen bilgi ve iddialara göre; olay, sabah saat 07.00 civarında Ertuğrulgazi Mahallesi Maral Sokak'ta meydana geldi. Gece uykuya dalan Murat Karabulut'u sabah kahvaltı için uyandırmak isteyen ailesi, gençten tepki alamayınca endişelenerek sağlık ekiplerine haber verdi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat Karabulut'u hemen özel bir hastaneye sevk etti. Yapılan kalp masajına rağmen, Karabulut'un evde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri, genç adamın ölümünü şüpheli bularak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerine intikal etti. Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekipleri, evde detaylı incelemeler yaptı. Murat Karabulut'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekipleri, gencin ölüm nedenini belirlemek amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

