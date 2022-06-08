22 yaşındaki Yağmur 4. kattan düştü

Kadıköy'de 1 haziran günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Şehir dışında üniversite okuyan 22 yaşındaki Yağmur kara ablasını ziyarete geldi. Olay günü de evde kimse yokken iddiaya göre evin camlarını silmek istedi. Genç kız dengesini kaybedince 4. Katın camından aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın ölümüyle ilgili incelemelerde bulunan polis ekipleri Yağmur Kara'nın düştüğü sırada evde kimsenin olmadığı ve tek başınayken düştüğü öğrenildi. Genç kızın cenazesi İstanbul'daki otopsi işlemlerinin ardından gece saatlerinde hava yolu ile Elazığ'a oradan da karayolu ile Bingöl'ün Genç ilçesine götürüldü. Polisin konuyla ilgili araştırmaları devam ediyor.