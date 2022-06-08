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Giriş Tarihi: 8.6.2022 15:33

22 yaşındaki Yağmur 4. kattan düştü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
22 yaşındaki Yağmur 4. kattan düştü

İstanbul Kadıköy’de üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Yağmur Kara ziyaret için gittiği ablasının evinde cam silmek istediği sırada dengesini kaybedip zemine düştü. Genç kız hayatını kaybetti. Polis konuyla ilgili soruşturma başlatırken genç kızın düştüğü sırada evde yalnız olduğu öğrenildi.

Kadıköy'de 1 haziran günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Şehir dışında üniversite okuyan 22 yaşındaki Yağmur kara ablasını ziyarete geldi. Olay günü de evde kimse yokken iddiaya göre evin camlarını silmek istedi. Genç kız dengesini kaybedince 4. Katın camından aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın ölümüyle ilgili incelemelerde bulunan polis ekipleri Yağmur Kara'nın düştüğü sırada evde kimsenin olmadığı ve tek başınayken düştüğü öğrenildi. Genç kızın cenazesi İstanbul'daki otopsi işlemlerinin ardından gece saatlerinde hava yolu ile Elazığ'a oradan da karayolu ile Bingöl'ün Genç ilçesine götürüldü. Polisin konuyla ilgili araştırmaları devam ediyor.

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22 yaşındaki Yağmur 4. kattan düştü
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