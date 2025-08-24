22 Yıl hapis cezasıyla aranan adam yakalandı: Ev arkadaşları karakola götürüldü

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada uzun süredir hakkında bulunan hapis cezası nedeniyle aranan Fatih Mercan'nın Esenyurt 'ta saklandığı evi tespit etti. Polis ekipleri şüphelinin kaçma ihtimaline karşılık gerekli önlemleri alıp eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Fatih Mercan gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise saksının içine saklanmış ruhsatsız tabanca, çelik yelek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Ayrıca evde bir miktar uyuşturucu madde de bulundu.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER

Polis kamerası tarafından görüntülenen operasyonun ardından hakkında 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkında 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatih Mercan ile uyuşturucu maddenin sahibi olduğu iddia edilen S.Ö., gözaltına alındı. Evde bulunan diğer 5 kişinin ise bilgi sahibi olarak ifadelerine başvurulduğu bilgisi edinildi. Şüpheliler ifade işlemleri için Esenyurt Gazi Turgut Aslan Polis Merkezine teslim edildi. Operasyonda ele geçirilen ruhsatsız silahın herhangi bir suçta kullanılmış olma ihtimali üzerine incelemelerin ise sürdüğü öğrenildi.