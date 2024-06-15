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Giriş Tarihi: 15.6.2024 01:17

22 yıl hapisle aranıyordu: AVM'de yakalandı!

Kayseri'de 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ç.P. (41), AVM'de polisin takibi ile yakalandı.

DHA
22 yıl hapisle aranıyordu: AVM’de yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 'silahla yağma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 22 Yıl 8 ay hapis kararıyla aranan M.Ç.P.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda firari hükümlünün bir AVM'de olduğu tespit edildi. Polisi fark eden hükümlü kaçmaya başladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kısa süreli takibin ardından yakalanan hükümlü, polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan M.Ç.P., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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22 yıl hapisle aranıyordu: AVM'de yakalandı!
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