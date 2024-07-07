22 yıl sonra gelen karar Yargıtay kararı... “Dede evinin yüzde 50’si paylaşılacak”

Osmanlı döneminden kalma tarihi dede evinde yaz aylarında kalan Güngör Oflu (56) amca çocuklarının kendisini evden atması üzerine evi ortak kullanabilmek için 2002'de açtığı dava 22 yıl sonra sonuçlandı. Yargıtay'ın verdiği kararda evin 2 mirasçısı olan aileye evin yüzde 50 ,yarı yarıya paylaşımına karar verildi.

Çamlıhemşin ilçesi Yeni Çamlıca Mahallesinde Osmanlı döneminde yapılan ve ipek yolu üzerinde bulunan tarihi konakta yaşayan ve 1994 yılında ölen Nazım Oflu'nun kızı Güngör Oflu( 56), yaz aylarında evde kalıyordu. Evde amca çocukları kadar kendisi ,kardeşi Gürkan ve amca oğlu Kullahan'nın da hakkı olduğunu belirten Güngör Oflu," Yaz aylarında dede evimiz olan tarihi konakta kalıyorduk. Ankara da ikamet eden amca çocuklarımız Ali, Sami ve İsmet Kulahan eve sahip çıkarak bizi evden attı. Bizde 2002 yılında dava açtık. Bazen evde kalırken kapıyı kırdılar, elektriği kestiler, çatıdan eve girerek bizi evden attılar. Babamızdan kalan ev ile birlikte 1397 metre kare bir ortak arazimiz vardı. 2002 yılında hakkımız için dava açtım. Asliye Hukuk ve Asliye ceza mahkemesinde 40'a yakın dosyamız, 60 kez ise savcılığa suç duyurumuz var" dedi.

"KONAKLAMA EVİYDİ"

Dede konağının tarihi ipek yolu üzerinde yer aldığını belirten Güngör Oflu " 100 yılı aşkın süredir bu konak binlerce insanı misafir etti. Tarihi ipek yolu üzerinde olan 3 katlı dede evimizde ipek yolu üzerinden gelen kişiler burada kalırdı. Alt katta işçiler, üst katta ise ağalar veya tüccarlar kalırdı. Babam Nazım Oflu 1994 yılında öldükten sonra 1882 ve 83 yıllarında yapılan konak için 2010 yılında Trabzon Koruma kuruluna başvurarak evin tescilini yaptırdık. Şu an Mahkeme kararı ile dede evinde kalıyorum" dedi.

"22 YILDIR MÜCADELE EDİYORUZ"

2002 yılında açtığı davanın bu zamana kadar sürdüğünü ve 22 yıl sonra ise Yargıtay'ın evin yüzde 50 oranında paylaşılmasına karar verdiğini belirten Güngör Oflu " Amca çocuklarım tarafından eve sokulmadım, hakaretler işittim, bahçede çadır kurarak yaşadım. 22 yıl önce açtığım dava sonunda karara bağlandı. Yargıtay tarafından miras sahiplerince evin yüzde 50'sinin paylaşımına verilen karar verildi. Bundan sonra yakınlarım tarafından kararın uygulanmasını bekleyeceğiz. Önemli olan hak yerin bulmasıdır. Artık dede evimde huzur içinde kalabileceğim" dedi.