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Giriş Tarihi: 19.10.2021 13:20 Son Güncelleme: 19.10.2021 13:23

23 ayrı dosyadan aranıyordu: Yakalandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
23 ayrı dosyadan aranıyordu: Yakalandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde aralarında dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçların da bulunduğu 23 ayrı dosyadan aranan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerince yapılan çalışmalarda, 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık', 'basın ve yayın araçlarının saklandığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık' ve 'hakaret' suçları dahil olmak üzere toplam 23 ayrı dosyadan hakkında arama kararı bulunan K.F. (38), adlı şüpheli yakalandı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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23 ayrı dosyadan aranıyordu: Yakalandı
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