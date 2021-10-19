23 ayrı dosyadan aranıyordu: Yakalandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerince yapılan çalışmalarda, 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık', 'basın ve yayın araçlarının saklandığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık' ve 'hakaret' suçları dahil olmak üzere toplam 23 ayrı dosyadan hakkında arama kararı bulunan K.F. (38), adlı şüpheli yakalandı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.