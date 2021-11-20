23 bin 347 yeni vaka, 201 vefat

Türkiye'de dün test yapılan 352 bin 335 kişiden 23 bin 347'sine Kovid-19 tanısı konulurken, 201 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 29 bin 163 oldu. Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 272 bin 284 doza yükseldi. Son tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki doz aşılıların sayısının 50 milyonu geçtiğini ve 50 milyonun toplam nüfusun yüzde 60'ına karşılık geldiğini bugün (dün) açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda yüzde 80.5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz" dedi. ANKARA