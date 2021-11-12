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Giriş Tarihi: 13.11.2021

23 bin 637 yeni vaka, 217 vefat

ANKARA
23 bin 637 yeni vaka, 217 vefat
Türkiye'de dün 354 bin 287 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıktı. 217 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 25 bin 164 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79.84, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89.89 olarak kayda geçti. Uygulanan toplam aşı miktarı 118 milyon 219 bin 170 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Son 1 aydaki vakaların yüzde 15'ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların yüzde 84.8'i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık yüzde 10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.

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23 bin 637 yeni vaka, 217 vefat
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