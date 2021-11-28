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Giriş Tarihi: 28.11.2021

23 bin 759 yeni vaka, 192 vefat

ANKARA
Türkiye'de dün 358 bin 274 Kovid- 19 testi yapıldı, 23 bin 759 kişinin testi pozitif çıktı. 192 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 25 bin 103 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81.08, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90.52 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan toplam aşı miktarı 120 milyon 58 bin 425 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan NU (Omikron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. NU varyantına rastlanmamıştır."

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23 bin 759 yeni vaka, 192 vefat
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