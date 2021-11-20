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Giriş Tarihi: 20.11.2021

23 bin 810 vaka 218 can kaybı

ANKARA
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosuna göre dün 356 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı. 23 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 749 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80.52, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90.24 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara daha az yoğun oldukları saatte gidelim" dedi.

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23 bin 810 vaka 218 can kaybı
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