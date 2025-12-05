Haberler Yaşam Haberleri 23 göçmen, sahil güvenlik ekiplerinden kaçamadı
Giriş Tarihi: 5.12.2025

23 göçmen, sahil güvenlik ekiplerinden kaçamadı

23 göçmen, sahil güvenlik ekiplerinden kaçamadı
  • ABONE OL
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 8'i çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı. Ayvalık'a bağlı Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
23 göçmen, sahil güvenlik ekiplerinden kaçamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz