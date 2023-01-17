23 göçmen yaralı 2 asker şehit

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 2 astsubay, 9 uzman erbaş refakatinde 27 Fas uyruklu göçmeni Kırklareli'ndeki Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne götürmek üzere yola çıkan askeri otobüs, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Damlama mevkiinde Ramazan Sayıl'ın kullandığı demir yüklü TIR'a arkadan çarptı. Alev alan otobüsün yanarak küle döndüğü kazada, uzman çavuşlar Eren Öztürk (32) ile Yasin Eroğlu şehit olurken bir göçmen de hayatını kaybetti. Yaralanan 23 kişi ise Adana, Tarsus ve Mersin'de çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma, TIR ve otobüs sürücülerini gözaltına aldı. Şehit uzman çavuşlardan Eren Öztürk'ün 6 yıl önce göreve başladığı, 4 yıl önce de Teslime Öztürk ile evlendiği, Yasin Eroğlu'nun ailesinin ise Çanakkale'de yaşadığı öğrenildi.İstanbul'dan Erzurum'a cenazeye giden Fuat Kavcı'nın (32) kullandığı cip, Amasya-Taşova karayolunun Ladik yol ayrımı mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte babası Hikmet Kavcı (60) ve akrabaları Esen Sekmen (67) ölürken, Nezaket Kavcı (67) yaralı kurtuldu.Sakarya'da, Anadolu otoyolunun Sapanca ilçesi mevkiinde kontrolden çıkan K.B.'nin kullandığı TIR, bariyerleri aşarak karşı yola geçip Göksel Ayyıldız'ın kullandığı otomobile çarptı. Ardından, duramayan 4 otomobil daha, kaza yapan araçlara çarptı. Federal Mogul Powertrain Otomotiv Şirketi'nin Sapanca fabrikasında üretim müdürü olarak çalışan Ayyıldız ölürken, bir kişi de yaralandı. Eskişehir'de de köprülü kavşağın beton ayağına çarpan otomobilin, bir kamyon fabrikasında birim müdürü olarak çalıştığı belirtilen evli ve 2 çocuk babası sürücüsü Tolga Akgün hayatını kaybetti.Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakıtı biten otomobilini kardeşiyle birlikte iten Mehmet Erbaş, hızla gelen bir aracın çarpması sonucu öldü. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Esma Deveci (27) ile Batuhan Can'nın (24) kullandığı otomobiller çarpıştı. Can'ın aracındaki Uğur Genç (53) öldü. Gaziantep'te, TAG otoyolunda seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Muhammed Kahiya (23) hayatını kaybetti. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Abdullah Koçyiğit öldü. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde devrilen vincin sürücüsü Nurhat Kulu ezilerek can verdi. Kayseri'de de belediye otobüsünün duraktan yolcu alan halk otobüsüne çarptığı kazada 30 kişi yaralandı.SABAH