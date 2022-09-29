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Giriş Tarihi: 29.9.2022 10:19 Son Güncelleme: 29.9.2022 10:36

23 gündür kayıptı cesedi su dolu kuyuda bulundu

İstanbul Bakırköy’de 5 Eylül günü ortadan kaybolan 50 yaşındaki Kazım Tan’ın cesedi 23 gün sonra su dolu kuyuda bulundu. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince cesedine ulaşılan Kazım Tan’ın kaybolduğu gün bir arkadaşına domates toplayacağını söylediği ve domates toplarken dengesini kaybedip içi yaklaşık 3.5 metre su dolu çukura düştüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili ihmalin olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
23 gündür kayıptı cesedi su dolu kuyuda bulundu

Bakırköy'de 2019 yılından beri bir inşaat alanındaki barakada tek başına kaldığı öğrenilen Kazım Tan 5 Eylül günü biranda ortadan kayboldu. Akrabaları önce farklı şehre gittiğini düşündü ardından 13 Eylül günü polise gidip kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hemen konuyla ilgili çalışmalara başladı. Şahsın husumetli olabileceği kişiler var mı araştırıldı.

23 gündür kayıptı cesedi su dolu kuyuda bulundu | Video

Gidebileceği her yer tek tek incelendi. Ancak hiç bir ize rastlanmadı. Tanıyanlar ve son görenlerle yapılan görüşmenin ardından Kayıp Şahıslar Büronun deneyimli dedektifleri bir ipucu buldu.

DOMATES TOPLARKEN AYAĞI KAYIP DÜŞMÜŞ

İddiaya göre Kazım Tan kaybolmadan hemen önce bir arkadaşına domates toplamaya gideceğini söylemişti. Bu ip ucunun ardından Tan'ın kaldığı inşaat alanının yakınlarında kendi imkanlarıyla yetiştirdiği domates bahçelerinde inceleme yapıldı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri saatlerce çevredeki tüm kamera görüntülerini inceledi. Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinde Tan'ın 5 Eylül günü öğleden sonra orada domates toplarken biranda çukura düştüğünü tespit etti.

23 GÜN SONRA KUYUDA CESEDİ BULUNDU

Bu tespitin ardından dün Ayamama deresinin yanında ıslah çalışmasının bir parçası olan kolektör için kazılan derin çukurun içerisinde bulunan su pompalarla boşaltıldı. Suyun dibinde Kazım Tan'ım cesedine ulaşıldı.

Uzun uğraşlar sonucu derinliği 6 metreyi bulan kuyudan çıkarılan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna Kaldırıldı. Kazım Tan'ın düştüğü kuyunun açık kalmasıyla ilgili ihmalin olup olmadığı araştırılıyor.

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23 gündür kayıptı cesedi su dolu kuyuda bulundu
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