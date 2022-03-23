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Giriş Tarihi: 23.3.2022 20:15 Son Güncelleme: 23.3.2022 20:22

23 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Türkiye'de son durum

23 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Türkiye’de son durum

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 84 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 17 bin 161 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 23 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 17 bin 161 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84 oldu. Bir günde toplam 301 bin 14 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 20 bin 309 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,30 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,06 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 618 bin 996'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

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23 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Türkiye'de son durum
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