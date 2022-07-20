Haberler Yaşam Haberleri 2.3 Milyon Euro kaç TL? Galatasaray’a transfer olan Haris Seferovic’in maaşı olan 2.3 Milyon Euro kaç lira ediyor?
Giriş Tarihi: 20.7.2022 19:40

2.3 Milyon Euro kaç TL? Galatasaray’a transfer olan Haris Seferovic’in maaşı olan 2.3 Milyon Euro kaç lira ediyor?

Transfer sezonu devam ederken Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic’i kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-kırmızılıların oyuncuya 2.3 Milyon Euro maaş vereceğinin duyulması sonrasında futbolseverler bu meblağın Türk Lirası cinsinden ne kadara denk geldiğini öğrenmek isteyerek güncel Euro fiyatları ile “2.3 Milyon Euro kaç TL?” şeklindeki soruya yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan 2.3 Milyon Euro kaç TL? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler.

2.3 Milyon Euro kaç TL? Galatasaray’a transfer olan Haris Seferovic’in maaşı olan 2.3 Milyon Euro kaç lira ediyor?

Galatasaray, Haris Seferovic'i renklerine bağladı. Sarı kırmızılılar Seferovic'e maaş olarak 2.3 Milyon Euro ödeyecek. Bu son dakika haberinin ardından maaş tutarının Türk Lirası cinsinden ne kadar ettiğini öğrenmek isteyenler güncel Euro fiyatları ile "2.3 Milyon Euro kaç TL?" şeklindeki soruya cevap aramaya devam ediyor.

2.3 MİLYON EURO KAÇ TL?

Güncel Euro fiyatları ile 2.3 Milyon Euro kaç TL? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

GALATASARAY, SEFEROVİC'İ KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI

Galatasaray, Benfica forması giyen İsviçreli forvet oyuncusu Haris Seferovic'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncu için Benfica'ya 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. İsviçreli oyuncunun satın alma opsiyonu ise 2.5 milyon Euro olarak belirlendi. Seferovic, Galatasaray'dan 2022-2023 sezonunda 2.3 milyon Euro garanti ücret kazanacak.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir transferi daha resmi olarak açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, İsviçreli santrfor Haris Seferovic'i satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Haris Seferovic ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.000.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.500.000 EUR'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 2.300.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."



2.3 MİLYON EURO NE KADAR, KAÇ TL?

2.3 Milyon Euro Türk Lirası cinsinden, 41.341.332.610 TL olarak hesaplanmaktadır.

1 EURO KAÇ TL?

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