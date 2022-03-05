23 milyon liralık vurgun yapan avukat ABD’ye kaçmış

Ankara ve çevre illere elektrik verilmesini sağlayan firmada çalışan avukat Adnan A.'nın 5 yılda kurumu 23 milyon lira dolandırdığı belirlendi.
Yapılan incelemelerde Adnan A.'nın, dosya ücreti, temyiz harcı gibi ödemeler için aldığı avansları ödemediği, düzenlediği sahte evrakla kurumun büyük şirketlerle olan davaları kaybettiğini gösterip, ödeme için kurumdan milyonlarca lira aldığı öğrenildi. Ayrıca kurum aleyhine sahte icra takipleri düzenleyerek 'Dolandırıcılık' suçunu işlediği bildirildi. Hakkında soruşturma açılan Adnan A.'nın yargılanmasına ilişkin Adalet Bakanlığı'nın da izin verdiği bildirilirken, şüphelinin ABD'ye gittiği ortaya çıktı.