Haberler Yaşam Haberleri 23 milyon liralık vurgun yapan avukat ABD’ye kaçmış
Giriş Tarihi: 5.3.2022

23 milyon liralık vurgun yapan avukat ABD’ye kaçmış

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
23 milyon liralık vurgun yapan avukat ABD’ye kaçmış
Ankara ve çevre illere elektrik verilmesini sağlayan firmada çalışan avukat Adnan A.'nın 5 yılda kurumu 23 milyon lira dolandırdığı belirlendi.
Yapılan incelemelerde Adnan A.'nın, dosya ücreti, temyiz harcı gibi ödemeler için aldığı avansları ödemediği, düzenlediği sahte evrakla kurumun büyük şirketlerle olan davaları kaybettiğini gösterip, ödeme için kurumdan milyonlarca lira aldığı öğrenildi. Ayrıca kurum aleyhine sahte icra takipleri düzenleyerek 'Dolandırıcılık' suçunu işlediği bildirildi. Hakkında soruşturma açılan Adnan A.'nın yargılanmasına ilişkin Adalet Bakanlığı'nın da izin verdiği bildirilirken, şüphelinin ABD'ye gittiği ortaya çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu uyuşturucu madde ile yakalandı! İfadesindeki İBB detayı dikkat çekti
Savaş sonrası projelerden çekildiklerini duyurmuştu! Shell, Rusya’dan rekor indirimle petrol satın aldı
Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Yarın 81 ilde uygulanacak
Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar!
Son dakika: Akrep Nalan hayatını kaybetti! Akrep Nalan neden öldü?
SON DAKİKA: Putin'den 'sosyal medya' misillemesi! Facebook ve Twitter'a erişim yasaklandı
Hem suçlu hem güçlü! Kırmızı ışıkta geçen sürücü trafikte çekiçle dehşet saçtı
Ukrayna'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı çoktan başladı, kimse görmüyor
SON DAKİKA: Bayraktar TB-2 SİHA manipülasyonuna Dışişleri'nden çok net yanıt: Bu bir yardım değil, sadece Ukrayna'ya satılmadı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine Kovid-19 genelgesi! HES kodu, PCR testi, maske...
ARKADAŞINA GÖNDER
23 milyon liralık vurgun yapan avukat ABD’ye kaçmış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA