"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 2 Nisan 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk oturumuna" ...bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisini açıyorum" sözleriyle başkanlık eden kimdir? anlamına gelen atasözü hangisidir? Sorusununun yanıtını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor.
ATV ile 23 Nisan Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;
SORU: 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk oturumuna" ...bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisini açıyorum" sözleriyle başkanlık eden kimdir?
A- Ankara mebusu Mustafa Kemal Paşa
B- Edirne mebusu Kazım Karabekir Paşa
C- Sinop mebusu Şerif Bey (CEVAP)
D- İstanbul mebusu Adnan Bey