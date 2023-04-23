Haberler Yaşam Haberleri 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk oturumuna" ...bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisini açıyorum" sözleriyle başkanlık eden kimdir?
Giriş Tarihi: 23.4.2023 21:49 Son Güncelleme: 23.4.2023 21:49

23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk oturumuna" ...bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisini açıyorum" sözleriyle başkanlık eden kimdir?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 23 Nisan 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlandı. Sevilen yarışmada bu akşam sorulan 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk oturumuna" ...bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisini açıyorum" sözleriyle başkanlık eden kimdir? sorusuna ilişkin detayları öğrenmek isteyen izleyiciler bilgi sahibi olmak adına araştırmalarını sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı ve tüm detaylar.

23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin ilk oturumuna ...bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisini açıyorum sözleriyle başkanlık eden kimdir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 2 Nisan 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk oturumuna" ...bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisini açıyorum" sözleriyle başkanlık eden kimdir? anlamına gelen atasözü hangisidir? Sorusununun yanıtını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (23 NİSAN 2023)

ATV ile 23 Nisan Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;

SORU: 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk oturumuna" ...bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisini açıyorum" sözleriyle başkanlık eden kimdir?

A- Ankara mebusu Mustafa Kemal Paşa
B- Edirne mebusu Kazım Karabekir Paşa
C- Sinop mebusu Şerif Bey (CEVAP)
D- İstanbul mebusu Adnan Bey


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23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk oturumuna" ...bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisini açıyorum" sözleriyle başkanlık eden kimdir?
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