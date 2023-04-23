"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 2 Nisan 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk oturumuna" ...bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisini açıyorum" sözleriyle başkanlık eden kimdir? anlamına gelen atasözü hangisidir? Sorusununun yanıtını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (23 NİSAN 2023)

ATV ile 23 Nisan Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;