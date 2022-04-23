Haberler Yaşam Haberleri 23 Nisan eğlencesinden dönen araç zincirleme kazaya karıştı: 2 çocuk yaralandı
Giriş Tarihi: 23.4.2022 15:55

23 Nisan eğlencesinden dönen araç zincirleme kazaya karıştı: 2 çocuk yaralandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
23 Nisan eğlencesinden dönen araç zincirleme kazaya karıştı: 2 çocuk yaralandı

Eyüpsultan'da 23 Nisan etkinliğinden dönen araç, başka bir aracın kendisine çarpmasıyla zincirleme kazaya sebep oldu. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 çocuk yaralandı.

Çocukların en güzel günü olan 23 Nisan kutlamalarından dönen otomobil ile seyir halindeki bir otomobilin çarpışması sonucu iki çocuğun hafif şekilde yaralandığı kaza Eyüpsultan Atatürk Caddesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 23 Nisan kutlamalarından ikiz çocukları ile dönen anne S.A., otomobiliyle seyir halinde ilerliyordu. Anne S.A., aracıyla dönüş yapacağı sırada Bulgaristan plakalı aracın kendi aracına çarpmasıyla savruldu. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, kamyonete çarptı.

Olay sonucu anne S.A.'nın kullandığı araçta bulunan 6 yaşlarındaki ikiz çocuklar hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ambulans çağırılırken anne S.A. olayın şokuyla sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne ve çocukları Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerine gelen yakınları ise olayın şokuyla birlikte hastane hareket ettiler.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Emekli Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Kremlin'den flaş açıklama: Yeni düşmanımız belli
Vatandaş Kılıçdaroğlu’nun “fatura eylemini” samimi bulmadı! Tiyatroya hoş geldiniz
Son dakika: Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile katleden Can Göktuğ Boz'un cezası belli oldu!
Başkan Erdoğan yakından takip ediyor! Anlamlı proje için geri sayım başladı...
Sonunda bu da oldu
Ucuz krediyle döviz alana kötü haber!
Akşener’in Kılıçdaroğlu’nda gördüğü
Uydu görüntüleri paylaşıldı! Mariupol için korkutan iddia...
Yüksek standartlı ulaşım geliyor! Yol 4 kilometre kısalacak, 4,4 milyon liralık tasarruf sağlanacak
ARKADAŞINA GÖNDER
23 Nisan eğlencesinden dönen araç zincirleme kazaya karıştı: 2 çocuk yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA