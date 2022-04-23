23 Nisan eğlencesinden dönen araç zincirleme kazaya karıştı: 2 çocuk yaralandı

Çocukların en güzel günü olan 23 Nisan kutlamalarından dönen otomobil ile seyir halindeki bir otomobilin çarpışması sonucu iki çocuğun hafif şekilde yaralandığı kaza Eyüpsultan Atatürk Caddesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 23 Nisan kutlamalarından ikiz çocukları ile dönen anne S.A., otomobiliyle seyir halinde ilerliyordu. Anne S.A., aracıyla dönüş yapacağı sırada Bulgaristan plakalı aracın kendi aracına çarpmasıyla savruldu. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, kamyonete çarptı.

Olay sonucu anne S.A.'nın kullandığı araçta bulunan 6 yaşlarındaki ikiz çocuklar hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ambulans çağırılırken anne S.A. olayın şokuyla sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne ve çocukları Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerine gelen yakınları ise olayın şokuyla birlikte hastane hareket ettiler.