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Giriş Tarihi: 22.4.2022 14:37

23 Nisan’da Bebeğinizle Oynayabileceğiniz Oyun Önerileri

23 Nisan’da Bebeğinizle Oynayabileceğiniz Oyun Önerileri

Oyun dendiğinde aklımıza çoğu zaman kazanmak ya da kaybetmek gelir, oysa oyunlar sırasında pek çok duyguyu ve deneyimi birlikte yaşarız. Bazen kazanmak için elimizden geleni yaparken bazen de eğlenmek ya da sosyalleşmek için oyun oynamak isteriz. Benzer süreç bebekler için de geçerli, oyunlar sırasında kocaman bir duygu ve deneyim havuzunun içinde buluyorlar kendini. Bu yazımızda 0-4 yaş grubundaki bebeğinizle oynayabileceğiniz ve içinde bolca eğlence, rekabet, bağ kurma ve öğrenme bulabileceğiniz oyun önerilerinde bulunuyoruz.

Taklit edin, kahkaha atın!

Bebekler için en eğlenceli oyunlardan biri taklit etmek ve taklit edilmektir. Kahkahanın olduğu her oyuna bayılırlar. Siz de bebeğinizle birbirinizi taklit eme oyunu oynayabilir ve bol kahkaha atabilirsiniz.

En komik suratı kim yapacak?

Kahkaha yogası yapalım mı?

Sence birbirimizin gözlerine bakarak gülmeden ne kadar süre dayanabileceğiz?

Parmak kuklasıyla eğlenin!

Bebeğinizle eğlenirken dil gelişimini de desteklemek isterseniz size harika bir oyun önerimiz var: Parmak kuklası! Parmak kuklalarını kullanarak aşağıdaki sorulardan faydalanabilir ve hayal gücünüzü kullanarak soruları çoğaltabilirsiniz. Bu sorularla bebeğiniz çok eğlenecek!

Ona en sevdiği oyun arkadaşını sorabilirsiniz.

Ormanda hangi hayvanla tanışmak istediğini sorabilirsiniz.

Kedi olsaydı nasıl oyunlar oynamak isterdi, bunu sorabilirsiniz.

Dinozorlarla bir akşam yemeği yiyecek olsa, hangi yemeği yemek istediğini sorabilirsiniz.

https://www.e-bebek.com/search?text=parmak+kuklas%C4%B1%2C&currencyCode=TRY&list=Search

REKABET ARAYANLARA!
Evinizde bulunan boş pet şişelerin içini biraz suyla doldurarak labut yapabilirsiniz, toplam 10 adet pet şişe yeterli olacaktır. Eğer yumuşak bir topunuz var topla, topunuz yoksa da iç içe geçirdiğiniz çoraplardan top yapabilirsiniz. Evinizin koridorunda rekabet ve neşe dolu bowling başlasın!

Eğer bebeğinizle rutin bowling turnuvası yapmak ve bowlingde uzmanlaşmak istiyorsanız aşağıdaki ebebek Bowling Seti tam ailenize göre. 😊

https://www.e-bebek.com/baby-toys-ae-0602-eb-bowling-seti-p-byt-1277/

BİRAZ DA "CHALLENGE"!
Bebeğiniz emeklemeye, yürümeye veya koşmaya mı başladı? Hem bebeğinizin fiziksel gelişimini desteklemek hem de oyuna "challenge" ekleyerek eğlenmeye ne dersiniz? Bebeğinizin görebileceği bir noktaya yumuşak bir top koyun, bebeğinizden emekliyorsa emekleyerek; yürüyebiliyorsa geri geri giderek ve koşabiliyorsa zıplayarak bu topa ulaşmasını isteyin. Bebeğiniz hedefe her ulaştığında, topla arasındaki mesafeyi uzatabilir veya topu size getirmesi için zamana karşı yarışmasını isteyebilirsiniz.

https://www.e-bebek.com/baby-toys-egitici-eglenceli-top-5-inch-p-byt-0120/

Bağ kurun!

Bebeğinizle birbirinizi daha yakından tanımaya ne dersiniz? Birbirinizi yakından tanıdıkça aranızdaki bağ güçlenir ve iletişim kaliteniz artar. Aynı zamanda, bebeğinizi tanıdıkça onun ilgisini ve ihtiyacını daha iyi gözlemlemeye ve mizacı hakkında fikir sahibi olmaya başlarsınız.

Küçük kağıtlara aile üyelerinin isimlerini yazın, katlayın ve bir kutunun içine atın.

Aile üyelerini tanımak istediğiniz soruları da küçük kağıtlara yazın, katlayın ve başka bir kutunun içine atın.

Her iki kutudan birer kâğıt çekin. Kutudan çıkan isme diğer kutudan çıkan soruyu sorun.

Aşağıdaki sorulardan faydalanabilir, dilerseniz kendi sorularınızı hazırlayabilirsiniz. 😊

Zeynep, en sevdiği yemek ne?

Can, en sevdiği oyuncak hangisi?

Tuğçe, bugün onu güldüren şey neydi?

Ceren, en sevdiği renk ne?

Aren, hangi meyveyi sever?

Hem eğlence hem öğrenme!

Öğrenme dediğimiz süreç, farklı duyu organları ile çevremizde algıladığımız bilgilerin beynimize iletilmesiyle başlar. Siz de bebeğinizin öğrenme deneyimini zenginleştirmek için ona duyu organlarını kullanabileceği oyunlar sunabilirsiniz. Farklı yüzeylere sahip ebebek Yumuşak Aktivite topları, içinde zil bulunan pelüş oyuncaklar veya zıt renkleri barındıran oyun kartları ile bebeğinizin görme, işitme ve dokunma duyu organlarını kullanmasına ve bilişsel becerilerinin gelişmesine fayda sağlar.

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ilandır

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23 Nisan’da Bebeğinizle Oynayabileceğiniz Oyun Önerileri
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