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Giriş Tarihi: 26.4.2022 14:24 Son Güncelleme: 26.4.2022 14:32

23 Nisan'da üzerine tomruk devrilen Nisa, yaşama tutunamadı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
23 Nisan’da üzerine tomruk devrilen Nisa, yaşama tutunamadı

Kayseri'nin Develi İlçesinde 23 Nisan'da evlerinin önünde bulunan tomrukların üzerine tomruk devrilmesi sonucu ağır yaralanan 4. sınıf öğrencisi Nisa Gülden Sırataş (10), hayatını kaybetti.

Develi İlçesi Seyrani Mahallesi Sanayi Sitesindeki evlerinin önünde bulunan tomruk yığınının yanından geçen Muammer Kocatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Nisa Gülden Sırataş, 23 Nisan'da dehşeti yaşadı. Üst üste yığılı tomrukların biranda devrilmesiyle birlikte küçük Nisa tomrukların altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek tomrukların altında çıkardığı Nisa için olay yerine ambulans çağrıldı. Nisa Gülden Sırataş, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Nisa Gülden Sırataş, durumunu ağır olması nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan küçük Nisaş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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23 Nisan'da üzerine tomruk devrilen Nisa, yaşama tutunamadı
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