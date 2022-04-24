23 Nisan’ın çocuk başsavcısından önemli mesaj

Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet geleneği haline gelen yöneticilerin 23 Nisan'da makamını çocuklara devretmesi, ilginç manzara ve diyaloglar yaşanmasına yol açıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını da Nilüfer Hatun İlkokulu'ndan bir grup öğrenci ziyaret etti. Başsavcısı Şaban Yılmaz, çocuklarla bir süre sohbet ettikten sonra makamını 4. sınıf öğrencisi Elif Ada Haydaroğulları'na bıraktı.

ÇOCUK SUÇLARINI SORDU

Bir süre İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan küçük Elif, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Orhan Aydın'dan çocuk suçları ile ilgili bilgi aldı. Elif Ada Haydaroğulları, "Suç işlemiş olsa bile çocuklara sahip çıkalım" dedi.

Makamını geçici olarak devreden Başsavcı Şaban Yılmaz ise daha sonra çocuklara hediyeler verdi. Yılmaz, geleceğin en büyük teminatının çocuklar olduğunu belirtti.