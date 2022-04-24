Haberler Yaşam Haberleri 23 Nisan’ın çocuk başsavcısından önemli mesaj
Giriş Tarihi: 24.4.2022 11:05 Son Güncelleme: 24.4.2022 11:19

23 Nisan’ın çocuk başsavcısından önemli mesaj

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
23 Nisan’ın çocuk başsavcısından önemli mesaj

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda makamını ilkokul 4. sınıf öğrencisi Elif Ada Haydaroğulları'na bıraktı. Bir süre İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan küçük Elif, başsavcı vekilinden çocuk suçları ile ilgili bilgi aldı. 10 yaşındaki başsavcı, “Suç işlemiş olsa bile çocuklarımıza sahip çıkalım” talimatını verdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet geleneği haline gelen yöneticilerin 23 Nisan'da makamını çocuklara devretmesi, ilginç manzara ve diyaloglar yaşanmasına yol açıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını da Nilüfer Hatun İlkokulu'ndan bir grup öğrenci ziyaret etti. Başsavcısı Şaban Yılmaz, çocuklarla bir süre sohbet ettikten sonra makamını 4. sınıf öğrencisi Elif Ada Haydaroğulları'na bıraktı.

ÇOCUK SUÇLARINI SORDU

Bir süre İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan küçük Elif, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Orhan Aydın'dan çocuk suçları ile ilgili bilgi aldı. Elif Ada Haydaroğulları, "Suç işlemiş olsa bile çocuklara sahip çıkalım" dedi.

Makamını geçici olarak devreden Başsavcı Şaban Yılmaz ise daha sonra çocuklara hediyeler verdi. Yılmaz, geleceğin en büyük teminatının çocuklar olduğunu belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Çavuşoğlu: Rusya'dan Suriye'ye giden uçaklara hava sahasını kapattık
SABAH'ın hediye haberi CHP merkezini karıştırdı! Özel kalemden artanlar Kılıçdaroğlu'na gidiyor
Bakan Çavuşoğlu Türkiye aleyhine slogan atan protestoculara cevabını verdi! Yaptığı hareket damga vurdu
Gizemli hepatit paniği: Bu belirtiler ile ortaya çıkıyor! Koronavirüs ile bağlantısı var mı?
Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Emekli Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Antalya'da evlat vahşeti! Başına mermerle vurarak öldürdü
Başkan Erdoğan iftar sonrası esnaf ve vatandaşlarla çay içti
Rusya ile deniz ticareti artacak! Limanlar için düğmeye basıldı
Dünyanın gündemine oturan 'Teravih Treni' görüntüsü: O imam SABAH'a konuştu: Ailecek gelmeye başladılar
Ukrayna'nın First Lady'si: Emine Hanım’dan yardım istedim!
ARKADAŞINA GÖNDER
23 Nisan’ın çocuk başsavcısından önemli mesaj
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA