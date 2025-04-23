23 Nisan’ın kaza kurbanları

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 6 yaşındaki Zümra, hastanede verdiği yaşam savaşını 23 Nisan günü kaybetti. Konya'da, geçen 17 Nisan'da aşırı hız yapan ehliyetsiz sürücü Muhammed K.'nın (17) çarpması sonucu Kemal Taha Keskin (13) hayatını kaybederken sınıf arkadaşı Faik Özgün ise hastanede yaşam savaşı veriyor. İki arkadaş, dünkü 23 Nisan törende şiir okuma hazırlığı yapıyordu. Eksiklikleri arkadaşlarını yasa boğdu. Samsun Çarşamba'da 10 Aralık'ta yolun karşısına geçerken 1 yıllık ehliyeti olan dikkatsiz sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Sezin Sezgin'in (11) geçen yılki 23 Nisan'da Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar'ın koltuğuna oturduğu ortaya çıktı.