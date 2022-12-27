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Giriş Tarihi: 27.12.2022 01:15

23 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 23 yaşındaki Muhammet Uçar, akşam saatlerinde evinde hayatını kaybetti. Gencin şüpheli ölüm olayına ilişkin soruşturma başlatıldı

İHA
23 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Olay, akşam saatlerinde Muratlı'nın Yavaşça Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evine gelen 23 yaşındaki Muhammet Uçar bir süre sonra hayatını kaybetti.

Uçar'ın hareketsiz ve tepkisiz halini gören ailesi durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Muhammet Uçar'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk etti.

Muhammet Uçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Şüpheli ölüm olayına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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23 yaşındaki gencin şüpheli ölümü
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