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Giriş Tarihi: 17.11.2021 14:34 Son Güncelleme: 17.11.2021 14:42

23 yaşındaki Hazal, 7 gündür bulunamadı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
23 yaşındaki Hazal, 7 gündür bulunamadı

Bolu Beşkavaklar Mahallesinde oturan 23 yaşındaki Hazal Kübra Kaygısız 7 gündür haber alınamadı. Genç kızın ailesi kızlarının hayatından endişe duyuyor.

23 yaşındaki Hazal Kübra Kaygısız, 11 Kasım 2021 tarihinde akşam saatlerinde ailesine, "Ben parka gidiyorum, biraz gezeceğim" diyerek evinden ayrılarak kayıplara karıştı. 7 gündür aranması sürdürülen genç kızın hala daha izine rastlanılmadı.

Kayıp kızın babası Ünal Kaygısız, kızıyla ilgili aile içerisinde hiçbir sorun yaşanmadığını belirterek; "11 Kasım akşamı kızım yanıma gelip, baba ben parka gidip biraz gezeceğim diyerek benden izin alıp evden çıktı. O dakikadan beri kendisinden 7 gündür haber alamıyoruz. Hayatından endişe duyuyoruz. Kızımı görenlerin vermiş olduğum ilandaki numaradan bana ulaşabilirler ve polise, jandarmaya ihbarda bulunabilirler. Her geçen gün korkularımız artıyor" dedi.

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23 yaşındaki Hazal, 7 gündür bulunamadı
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