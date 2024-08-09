23 yıl kesilmiş cezası olan hırsız yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Beşiktaş, Güngören, Şişli, Beyoğlu, Kağıthane semtlerinde evlere girerek hırsızlık yapan, içeride bulduğu kontak anahtarları ile otomobilleri çalan bir şüpheliyi yakalamak için operasyon yaptı.