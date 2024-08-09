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Giriş Tarihi: 9.8.2024 10:30

23 yıl kesilmiş cezası olan hırsız yakalandı

İstanbul Beşiktaş’ta girdikleri evlerden hırsızlık yapan Fırat T. (22) polis tarafından yakalandı. Daha önceden 54 suç kaydı bulunan şüphelinin ayrıca 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı ve yakalandığı anları güvenlik kameraları görüntüledi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
23 yıl kesilmiş cezası olan hırsız yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Beşiktaş, Güngören, Şişli, Beyoğlu, Kağıthane semtlerinde evlere girerek hırsızlık yapan, içeride bulduğu kontak anahtarları ile otomobilleri çalan bir şüpheliyi yakalamak için operasyon yaptı.

Şişli'de bir iş yerinde olduğu tespit edilen şüpheli Fırat T. polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan şüphelinin daha önceden 54 suç kaydı olduğu, ayrıca hakkında 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Yapılan tahkikat sonucu 7 evden hırsızlık ve 2 otomobil çaldığı belirlenen şüpheli Fırat T. adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin bazı olaylarda hırsızlık yaparken güvenlik kameralarınca görüntülendiği öğrenildi.

Öte yandan şüphelinin yakalandığı anlar ise bir başka güvenlik kamerasınca kayda alındı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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23 yıl kesilmiş cezası olan hırsız yakalandı
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