23 yıl kesilmiş cezası olan hırsız yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Beşiktaş, Güngören, Şişli, Beyoğlu, Kağıthane semtlerinde evlere girerek hırsızlık yapan, içeride bulduğu kontak anahtarları ile otomobilleri çalan bir şüpheliyi yakalamak için operasyon yaptı.
Şişli'de bir iş yerinde olduğu tespit edilen şüpheli Fırat T. polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan şüphelinin daha önceden 54 suç kaydı olduğu, ayrıca hakkında 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.