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Giriş Tarihi: 9.2.2024

23 yıllık eşini öldürdü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
23 yıllık eşini öldürdü
İstanbul Silivri'de geçen hafta 4 çocuk sahibi Nizam ve Zeynep Bilici çifti sabah saatlerinde evde tartışmaya başladı. Kıskançlık iddiaları üzerine çıktığı öne sürülen tartışma büyüyünce Nizam Bilici 23 yıllık eşinin başına tek kurşunla ateş etti. Olay sırasında 5 yaşlarındaki kızlarının da evde olduğu öğrenildi. Nizam Bilici, eşini vurduktan sonra oğlunu arayıp kendisini evden almasını istedi. Nizam Bilici, bir süre sonra adrese gelen oğlunun aracına bindi. Yolda annesini öldürdüğünü söyledi. Babasını indirip eve koşan genç, annesinin cansız bedenini buldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Nizam Bilici, ifadesinde olayın bir anlık öfke sonucu yanlışlıkla yaşandığını söylediği öne sürdü.
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23 yıllık eşini öldürdü
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