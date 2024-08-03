"Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Rüşvet" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Sorumluluğunda hayvan barınağı bulunan ve bir derneğin yöneticisi olan Merve Y. adlı kişinin, barınağa bırakılan hayvanları para karşılığında sattığı ve ödemeleri anlaşmalı olduğu veteriner üzerinden alarak hayvanlara tedavi uygulanmış gibi sahte faturalar tanzim edilmesini sağladığı iddia edildi. Belirli aralıklarla veteriner üzerinden temin edilen paraların dernek yöneticisine elden teslim edildiği, kısa süre önce barınağa teslim ettiği kendi hayvanını barınaktan geri almak isteyen bir vatandaştan da yine ücret talep edildiği belirlendi. Seri numarası alınan 230 bin lira, dernek yöneticilerine elden teslim edildiği anda operasyon yapıldı. Merve Y. ve bir dernek görevlisi daha suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Merve Y. adlı şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



230 bin liraya satarken yakalandı! Seri numaraları alınmış paralarla suçüstü... | Video