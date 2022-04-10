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Giriş Tarihi: 10.4.2022 09:31 Son Güncelleme: 10.4.2022 09:42

23.5 yıl hapis cezası var... Bodrum'un suç makinesi İstanbul'da yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
23.5 yıl hapis cezası var... Bodrum’un suç makinesi İstanbul’da yakalandı

İstanbul Polisi; Bodrum ve Marmaris'te işlediği 21 suçtan ötürü 23 yıl altı ay kesilmiş hapis cezası bulunan ve yedi suçtan aranan bir kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Polisi; işlediği 14 suçtan kesinleşmiş hapis ve para cezaları bulunan ve yedi suçtan aranan 34 yaşındaki Fatih Ç.'yi Bağcılar İlçesi'ne bağlı Demir Kapı Mahallesi'nde yakaladı.

Fatih Ç.'nin İstanbul Küçükçekmece ve Muğla'nın Bodrum ile Marmaris İlçeleri'nde işlediği "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanmak, Güveni Kötüye Kullanmak, Parada Sahtecilik, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Hakaret, Resmi Belgede Sahtecilik, Tehdit, Hırsızlık, Mala Zarar Vermek, Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Satın Almak, Taşımak veya Bulundurmak, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etmek, Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından toplam 21 suç dosyasının bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu suçların 14'ünden kesilmiş 23 yıl altı ay hapis cezası ve üç bin 400 lira kesilmiş para cezası bulunduğu belirtilen ve dekorasyon işiyle uğraştığı öğrenilen Fatih Ç., Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü 100. Yıl Kemal Paşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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23.5 yıl hapis cezası var... Bodrum'un suç makinesi İstanbul'da yakalandı
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