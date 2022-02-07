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Giriş Tarihi: 7.2.2022 19:24 Son Güncelleme: 7.2.2022 19:28

24 avcıya,  61 bin 690 TL ceza uygulandı!

ABBAS ÇAKAR
24 avcıya,  61 bin 690 TL ceza uygulandı!

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı bulunan illerde gerçekleştirilen denetimlerde, 450 avcı denetlendi. Bu denetimlerde, yasa dışı avlanan ve avlanması yasak olan hayvanları avladıkları tespit edilen 24 avcıya toplamda 61 bin 690 TL ceza uygulandı

Doğal yaşamı korumak ve yasa dışı avcılığın önüne geçmek amacıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, yurt genelinde gerçekleştirilen denetimler aralıksız olarak sürüyor.

Bu denetimler kapsamında, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'ne bağlı bulunduğu Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, son 1 haftada 450 avcı denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde kurallara aykırı olarak avlanan 24 avcıya46 bin 690 TL idari, 15 bin TL'de tazminat cezası olmak üzere toplamda 61 bin 690 TL para cezası uygulandı.

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24 avcıya,  61 bin 690 TL ceza uygulandı!
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