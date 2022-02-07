24 avcıya,  61 bin 690 TL ceza uygulandı!

Doğal yaşamı korumak ve yasa dışı avcılığın önüne geçmek amacıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, yurt genelinde gerçekleştirilen denetimler aralıksız olarak sürüyor.

Bu denetimler kapsamında, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'ne bağlı bulunduğu Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, son 1 haftada 450 avcı denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde kurallara aykırı olarak avlanan 24 avcıya46 bin 690 TL idari, 15 bin TL'de tazminat cezası olmak üzere toplamda 61 bin 690 TL para cezası uygulandı.