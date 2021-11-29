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Giriş Tarihi: 30.11.2021

24 bin 317 yeni vaka 189 can kaybı

24 bin 317 yeni vaka 189 can kaybı
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosuna göre, dün 358 bin 816 Kovid- 19 testi yapıldı, 24 bin 317 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 273 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81.21, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90.59 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de düne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 261 bin 629 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron (Nu) varyantı gelişmesini ve buna karşı aldığımız tedbiri 26 ve 27 Kasım'da açıkladık. Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır" dedi. ANKARA

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24 bin 317 yeni vaka 189 can kaybı
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