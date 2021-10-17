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Giriş Tarihi: 18.10.2021

24 bin 414 vaka, 186 vefat

ANKARA
24 bin 414 vaka, 186 vefat
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Dün 341 bin 426 test yapıldı, 24 bin 414 vaka tespit edildi, 24 bin 403 kişi iyileşti, 186 hasta vefat etti. Türkiye genelinde toplam uygulanan aşı miktarı 113 milyon 971 bin 512 olurken aşılanma oranı yüzde 55'in altında sadece Şanlıurfa kaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum: Yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin!" paylaşımında bulundu.
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24 bin 414 vaka, 186 vefat
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