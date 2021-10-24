24 bin 792 yeni vaka, 195 vefat

Türkiye
'de
dün test yapılan 338 bin 536 kişiden 24 bin 792'sine Kovid-19 tanısı konulurken, 195 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 24 bin 403 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında, "Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24 bin 792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun" dedi. ANKARA
18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN % 77'Sİ ÇİFT DOZ AŞILANDI
SAĞLIK
Bakanlığı'nın başlattığı aşı seferberliğinde şu ana kadar yapılan aşı sayısı 115 milyonu geçerken 18 yaş üstü nüfusun da yüzde 77'si çift doz aşılandı. Aralarında Ankara ve İzmir
'in de bulunduğu 30 büyükşehirin 14'ünde aşılama oranları yüzde 75'i aşarken İstanbul
, Bursa
, Kocaeli
ve Adana
gibi büyükşehirler de düşük risk grubuna girmeye çok yaklaştı. Türkiye'de aşılama oranı yüzde 55'in altında yalnızca Şanlıurfa
kaldı.
48 MİLYONU AŞKIN VATANDAŞ ÇİFT DOZ AŞILANDI:
Aşılamada yaş sınırının 12'ye düşmesi ve yurdun dört bir yanında yapılan aşı çağrılarıyla birlikte illerin yeni risk durumları da haritaya yansıdı. 81 ilin tamamında aşılama oranı yüzde 50'yi geçti. SABAH'a konuşan Prof. Dr. Tuba Dal, "Aşılama yükseldikçe pandemi gündemden düşecek" dedi. Burak