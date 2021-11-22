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Giriş Tarihi: 23.11.2021

24 bin 856 yeni vaka, 193 vefat

24 bin 856 yeni vaka, 193 vefat
Türkiye'de dün 361 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı. 193 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 28 bin 935 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80.70, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90.33 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı 119 milyon 473 bin 872 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgınının doğrudan halk sağlığını tehdit eden sonuçlarını 20 aydır yaşıyoruz. Salgın bununla kalmıyor, bütün ülkelerde hayatın tüm alanlarını zayıf düşürüyor. Aşı ve tedbir, başta sağlığımız olmak üzere hayat kalitelerimizin savunulması demektir. Aşınızı zamanında olun" ifadelerini kullandı. ANKARA

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24 bin 856 yeni vaka, 193 vefat
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