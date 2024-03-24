24 bin çocuğun hayatına dokundu

Van'da yaşayan ve inşaat firmaları bulunan 38 yaşındaki Veysel Özaras, 10 yıl önce Doğu'daki köy okullarında hem zor şartlar altında eğitim veren öğretmenlere hem de okumaya çalışan çocuklara yardımcı olabilmek için 'Her Çocuk Bir Umuttur Derneği'ni kurdu. Veysel Özaras'a zaman içerisinde birçok meslek gurubunda görev yapan gönüllüler de eklendi.Kar-kış demeden yollara düşen Özaras ve gönüllüler, uzak köy okullarına giderek çocuklara kırtasiye, kıyafet gibi malzemeler ulaştırdı. Bununla da kalmayıp dar gelirli ailelere gıda malzemesi desteği de sağladı. Bugüne kadar 24 bin çocuğun hayatına dokunmayı başaran Özaras ve kendi alanında uzman olan gönüllüler, çocukları daha çok bilinçlendirmek ve vatan sevgisini aşılamak için kendi imkânlarınca dersler de veriyor.Çocukların da kendilerinin de çok mutlu olduğunu ifade eden Özaras, "Derneğimizi 1.5 yıl önce vakıf statüsüne dönüştürdük. Bize gelen yardımlarımızı çocuklarımıza en kısa sürede ulaştırıyoruz. Kar-kış demeden dağları tepeleri aşıp çocuklara ulaşıyoruz. Hiç pasta yemeyen çocuklarımız oluyor. Onlara pasta sürprizleri yapıyoruz. Elleri öpülesi annelerimize de çeşitli gıda yardımları ile hediyelerimizi de veriyoruz. İyilik, eylem halindeki sevgidir. Onlar bizim umudumuz, geleceğimizdir. Onlar için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.